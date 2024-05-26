"كاف" يؤجل تحديد موعد السوبر لحين إجراء قرعة بطولة "فيفا" الجديدة

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عن قرار مسئولي "كاف" بعدم تحديد موعد السوبر الإفريقى ، المقرر إقامته بين الأهلى بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية، لحين قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإجراء قرعة البطولة المستحدثة "إنتركونتيننتال" من قبل فيفا على مستوى الأندية.

وحصد الأهلي لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب الترجى التونسى، فى حين توج الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، الأسبوع الماضى، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، ليضرب الفريقان موعدا جديدا فى السوبر الإفريقى، بعد 30 سنة على آخر سوبر إفريقي جمع القطبين فى جوهانسبرج عام 1994.

وجاء قرار "كاف" بشأن انتظار موقف "فيفا" لحين تحديد موعد قرعة بطولة إنتركونتنيننتال 2024، وكذلك مواعيد مباراتي الدور الأول والدور الثاني مع العين الإماراتي بطل آسيا وأوكلاند سيتي، حتى تكون الأمور واضحة تماما بشأن المواعيد المقترحة.

وتعتبر بطولة الإنتركونتيننتال، بطولة بديلة لكأس العالم للأندية التي كانت تقام سنويًا منذ عام 2005، ولكن بنظام جديد، حيث يتم تحديد المشاركين وهم أبطال القارات الست.

وتقام قرعة الدور التمهيدي للبطولة بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، ليواجه أحدهما أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، والفائز سيواجه الطرف المتأهل بالقرعة مباشرة بين الأهلي والعين.

وفي الجانب الآخر، يلتقي بطل دوري أبطال الكونكاكاف مع بطل كوبا ليبرتادوريس، ويصعد الفائز من المواجهتين للدور الثالث من البطولة ليلتقيا سويًا يوم 14 ديسمبر في ملعب محايد.

والفائز من مواجهتي 14 ديسمبر يتأهل للمباراة النهائية لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا، من بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني يوم 18 ديسمبر.