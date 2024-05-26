مرتجى: مسئولية إسعاد 80 مليون أهلاوى صعبة وعاشور أفضل صفقاتنا

أعرب خالد مرتجي أمين صندوق نادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفريق الأحمر بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة.

وأوضح مرتجي خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلًا "من الصعب أن تتحمل ضغط إسعاد 80 مليون أهلاوي، حيث بقيت تحت الضغط منذ انتهاء مباراة الذهاب فى رادس حتى صافرة انتهاء مباراة أمس والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "الجميع في الأهلي كان يعمل على تنظيم المباراة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الذي قام بالتوجه إلى استاد القاهرة قبل اللقاء ومتابعة جميع الترتيبات للخروج بهذا التنظيم الجيد".

وأضاف خالد مرتجي "هناك إنجازات على صعيد جميع الألعاب الجماعية والفردية بنادي الأهلي وهذا إهداء لروح العامري فاروق التي أشعر بعدم رحيله".

إمام عاشور أفضل صفقات الأهلي

وتابع: "إمام عاشور لاعب فريق الأهلي من أفضل الصفقات التى أبرمتها القلعة الحمراء فى السنوات الأخيرة".

وتوجه خالد مرتجى بالشكر إلى جميع الجهات المسئولة عن تنظيم مباراة الأهلي أمس بسبب التعاون الدائم على خروج المباراة بأفضل الصور التى تصدرت جميع المشاهد على مستوى العالم أجمع.