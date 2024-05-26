بالمواعيد وأرقام القطع.. جدول تسليم أراضى بيت الوطن بالعبور الجديدة

يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة، تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بالحي 39 بمنطقة 2600 فدان.

جدول تسليم أراضى بيت الوطن بالعبور الجديدة

وأشار الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالبلوك B أرقام (15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 – 31 – 32 – 33 – 53 – 54 - 55)، اليوم الخميس 23/5/2024، والقطع أرقام (56 – 58 – 59 – 60 – 64 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 - 80)، يوم الأحد 26/5/2024، والقطع أرقام (83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 89 – 91 – 93 – 95 - 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101– 102 – 103 - 114)، يوم الثلاثاء 28 /5 /2024.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة C أرقام (23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 41 – 44 – 45)، يوم الخميس 30/5/2024، والقطع أرقام (46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 63 – 64 – 71 – 78 – 85 – 86 – 87 – 88 - 89)، يوم الأحد 2/6/2024.

وأضاف أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة D أرقام ( 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 36 – 40 – 43 – 45 – 46 - 47)، يوم الثلاثاء 4 /6 /2024، بينما سيتم تسليم القطع بالمنطقة E أرقام (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – ومن 33: 41)، يوم الخميس 6 /6 /2024، والقطع من 42: 55، والقطعتين 59 – 60، يوم الأحد 9 /6 /2024.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إلى تسليم القطع بالمنطقة F أرقام ( 2 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 – 30 – 31 – 32 - 33 – 37 – 38 – 39 – 42 – 44 – 45)، يوم الثلاثاء 11 /6 /2024، وتسليم القطع من 46: 61، يوم الخميس 13 /6 /2024، وتسليم القطع أرقام (62 – 63 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 - 72 – 77 – 83 – 84 – 85 – 88 - 89)، يوم الأحد 23 /6 /2024، وتخصيص الأيام من 24: 26 /6 /2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.