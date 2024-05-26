الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاعات الروسية تعترض صاروخ "نبتون" المضاد للسفن و29 قذيفة فوق مقاطعة بيلغورود

الدفاعات الجوية الروسية
الدفاعات الجوية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء السبت اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ من نوع "نبتون" المضاد للسفن، كما تم اعتراض 29 قذيفة صاروخية أخرى فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان إنها "في حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو... دمرت صاروخا مضادا للسفن من طراز نبتون و29 صاروخا من طراز Vampire MLRS فوق مقاطعة بيلغورود".

وقبل ذلك أعلنت الوزارة اعتراض 15 قذيفة صاروخية طراز "RM-70 Vampire" في سماء مقاطعة بيلغورود.

وفي وقت سابق أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين، جراء قصف قوات كييف لمنشآت مدنية في قرية أوكتيابرسكي بالمقاطعة.

بالإضافة إلى ذلك ألحق القصف أضرارا بـ21 مبنى سكنيا خاصا، كما أصيبت 23 سيارة بشظايا.

وتسعى قوات كييف باستمرار إلى استهداف المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الروسية الحدودية، بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما يسفر أحيانا عن سقوط قتلى مدنيين بينهم أطفال ونساء.

 

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