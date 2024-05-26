الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إرنا": الأمير محمد بن سلمان يقبل دعوة محمد مخبر لزيارة إيران

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل دعوة القائم بأعمال رئيس إيران محمد مخبر، لزيارة إيران، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أمس الجمعة.

وحسب ما ذكرت "إرنا"، أعرب محمد مخبر خلال المحادثة الهاتفية عن شكره للأمير محمد بن سلمان على حسن تنظيمه لاستقبال الحجاج الإيرانيين، مؤكدا دعوة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي له لزيارة طهران.

وقال مخبر في هذه المحادثة: كما كان رئيسنا الراحل قد دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق.

وبالمقابل وضمن قبوله هذه الدعوة، وجه ولي العهد السعودي أيضا الدعوة الى مخبر لزيارة المملكة العربية السعودية.

هذا وقدم الأمير محمد بن سلمان، تعازيه للقائم بأعمال رئيس إيران محمد مخبرـ معربا عن تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت "واس" إلى أن محمد مخبر "شكر الأمير محمد بن سلمان على ما أبداه من مشاعر طيبة".

كما أشاد ولي العهد ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحسب "واس".

 

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد إعلان "القسام" عن أسر جنود.. جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا عنيفا على مخيم جباليا وشمال غزة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

7 فوائد صحية لتناول ملعقة من زيت الزيتون على معدة فارغة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسى ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى