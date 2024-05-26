"إرنا": الأمير محمد بن سلمان يقبل دعوة محمد مخبر لزيارة إيران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل دعوة القائم بأعمال رئيس إيران محمد مخبر، لزيارة إيران، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أمس الجمعة.



وحسب ما ذكرت "إرنا"، أعرب محمد مخبر خلال المحادثة الهاتفية عن شكره للأمير محمد بن سلمان على حسن تنظيمه لاستقبال الحجاج الإيرانيين، مؤكدا دعوة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي له لزيارة طهران.



وقال مخبر في هذه المحادثة: كما كان رئيسنا الراحل قد دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق.



وبالمقابل وضمن قبوله هذه الدعوة، وجه ولي العهد السعودي أيضا الدعوة الى مخبر لزيارة المملكة العربية السعودية.



هذا وقدم الأمير محمد بن سلمان، تعازيه للقائم بأعمال رئيس إيران محمد مخبرـ معربا عن تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشارت "واس" إلى أن محمد مخبر "شكر الأمير محمد بن سلمان على ما أبداه من مشاعر طيبة".



كما أشاد ولي العهد ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحسب "واس".



