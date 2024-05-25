السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وسام أبوعلى: سعيد بالتتويج الإفريقى لكن لم أقدم المستوى المنتظر

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعرب وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بتتويجه المارد الأحمر باللقب الثاني عشر في تاريخه.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وقال وسام أبوعلي في تصريحات عقب المباراة "سعيد بالتأكيد بالتتويج وهذا أكبر إنجاز في حياتي، لكن في الوقت نفسه لم أقدم المستوى المنتظر".

وأضاف "كنت أتمنى أن أقدم مستوى أفضل، لكن الأهم أننا حققنا الهدف وهو التتويج بالبطولة".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

أحداث الشوط الأول

توقفت المباراة في الثواني الأخيرة بعد سقوط محمد أمين توجاي للإصابة.

وضغط الأهلي من بداية المباراة من أجل تسجيل هدف التقدم في شباك الترجي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة بعد رأسية من رامي ربيعة ارتطمت في قدم أهولو لاعب الترجي وخدعت الحارس أمان الله مميش وسكنت الشباك.

في الدقيقة 13 احتجاجات من لاعبي الترجي بوجود ركلة جزاء بعد لمسة يد على إمام عاشور، لكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

انطلق إمام عاشور قبل أن يتدخل الدفاع لتصل الكرة إلى وسام أبوعلي الذي سدد الكرة قوية في الشباك الجانبية لتضيع فرصة الهدف الثاني.

توقفت المباراة في الدقيقة 19 بعد إصابة مروان عطية نتيجة تدخل عنيف من روجر أهولو.

الحكم منح اللاعب بطاقة صفراء ومطالبات من محمد عبدالمنعم بالعودة إلى VAR ومنحه بطاقة حمراء نتيجة التدخل العنيف.

هتافات من جماهير الأهلي لـ علي معلول نجم الفريق المصاب بقطع جزئي في وتر أكيلس.

بيرسي تاو استغل خطأ دفاعيًا في الدقيقة 29 قبل أن يسدد كرة قوية مرت بالشباك الجانبية.

حسين الشحات باغت أمان الله مميش بتسديدة قوية أبعدها حارس الترجي ببراعة في الدقيقة 36.

فرصة خطيرة من حسين الشحات الذي وجد نفسه في مواجهة المرمى، لكن ياسين مرياح مدافع الترجي تدخل في الوقت المناسب.

إمام عاشور باغت مميش بتسديدة أخرى في الدقيقة 44 مرت فوق العارضة.

أحداث الشوط الثاني

ركلة ركنية لصالح الأهلي في الدقيقة 52 أبعدها دفاع الترجي.

سيطرة من جانب الترجي على أمل استغلال ثغرة في دفاعات الأهلي.

تسديدة من حسام تقا في الدقيقة 53 تصدى لها مصطفى شوبير بثبات.

ركنية خطيرة في الدقيقة 56 لصالح الترجي، لكن مصطفى شوبير أبعد الكرة بنجاح.

فريق الترجي تحكم في مجريات المباراة وسط تراجع من جانب لاعبي الأهلي.

فريق الترجي أضاع فرصة هدف محقق بعد كرة "هات وخد" بين ساس ورودريجيز قبل أن يسدد الكرة قوية على يسار الحارس مصطفى شوبير.

فريق الترجي واصل ضغطه على أمل تسجيل هدف التعادل القاتل.

وأجرى الأهلي أول تغيير بنزول أليو ديانج العائد من الإصابة بدلًا من بيرسي تاو في الدقيقة 66.

كولر أجرى تغييرين بنزول أفشة وكهربا بدلًا من مروان عطية ووسام أبوعلي في الدقيقة 78.

إمام عاشور كاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 80 بعد توغل وتسديدة قوية أبعدها مميش إلى ركنية.

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