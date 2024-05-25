وزير الزراعة: توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي لزيادة المساحات المنزرعة

كشف الدكتور السيد القصير وزير الزراع والاستصلاح الأراضي، عن اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي وعلى رأسها القمح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن هناك جهود مستمرة من الوزارة تحت توجيهات الرئيس السيسي لزيادة المساحات المنزرعة، مؤكدًا أن ملف الأمن الغذائي علي رأس اهتمامات الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

وأضاف الدكتور السيد القصير وزير الزراع والاستصلاح الأراضي، أن الصحراء والبنية التحتية لم تكن موجودة بالشكل التي تساعد على تحقيق طفرة في الزراعة وبالتالي الدولة توفر المليارات ومصر لديها إرادة صلبة وهناك رغبة صادقة وقيادة سياسية مؤمنة بأهمية هذا الملف.