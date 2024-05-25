السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شجع نادي الشعب.. جمهور الأهلي يحتفل بالفوز في الشوط الأول بالنهائي الإفريقي (بث مباشر)

مباراة الأهلى والترجي
مباراة الأهلى والترجي

شهدت العديد من مقاهي القاهرة والجيزة، حالة من التشجيع والحماس والاحتفال عقب إحراز النادي الاهلي الهدف الأول في مباراة دوري أبطال أفريقيا.

ورصدت "الدستور"، في بث مباشر، الأجواء الحماسية والتشجيعية داخل إحدى المقاهي.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

وكان قد أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه الترجي التونسي في إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانطلقت المباراة في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب حماد العقربي برادس، بالتعادل بدون أهداف.

ويقود الفلسطيني وسام أبوعلي هجوم الأهلي في مباراة اليوم، فيما يشارك كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلًا من علي معلول المصاب.

واستبعد مارسيل كولر من مباراة اليوم كلًا من: "عمرو السولية، علي معلول، محمد الضاوي كريستو، للإصابة، فيما يغيب كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح، بسبب رؤية المدرب الفنية".

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد.

وسط الملعب: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبوعلي، حسين الشحات.

فيما جاءت دكة بدلاء الأهلي على النحو الآتي: "محمد الشناوي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أحمد عبدالقادر، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، محمود عبدالمنعم كهربا، أنتوني موديست".

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