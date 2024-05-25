السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلّى كله جديد فى جديد.. بيبسى تطلق حملتها الإعلانية الجديدة

جريدة الدستور

أطلقت بيبسي، حملتها الإعلانية الجديدة التي تجمع ثمانية من أبرز نجوم الفن والغناء وكرة القدم من مصر والشرق الأوسط والعالم.

وتضم عمرو دياب، ومحمد صلاح، وأحمد السقا، وكريم محمود عبدالعزيز، ونوال الزغبي، وقصي، وروبرتو كارلوس، وسامي الجابر.

يتضمن الإعلان أغنية "خلّى كله جديد في جديد" يُغنيها الفنان عمرو دياب، مُعبّرًا عن رحلة تطور العلامة التجارية، والتي تمتد منذ سنوات كثيرة وصولًا للوجو الجديد، والذي تم إطلاقه في بداية هذا العام.

ونلاحظ في نهاية الإعلان جملة: "لما توصل للنجاح، متريحش، غير خليك جديد، خليك عطشان"، وهو الشعار الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2021 في حمله إعلانية للنجم العالمي محمد صلاح، لتشجيع الشباب على السعي لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وعدم التوقف عن التطلع للمزيد.

بيبسي الشرق الأوسط كريم محمود عبدالعزيز محمد صلاح عمرو دياب

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