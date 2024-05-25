رغم الخسارة أمام ليبيريا.. مصر تمتلك فرصة أخيرة للتاهل لكأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الساق الواحدة أمام نظيره ليبريا بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء تحديد المراكز الخامس والسادس في منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري.



وسجل أهداف المنتخب المصري كل من عبد الله مصطفي وزاهر محمد، فيما سجل ماثيو جون ثلاثية ليبريا.

وشهد المباراة الدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة الاتحادات واللجان النوعية مندوبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستاذ محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، ونائبته سارة سمير، خالد عبد الحفيظ امين صندوق الاتحاد الأفريقي، وعمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية.

يذكر أن المنتخب الوطني بمتلك فرصة اخيرة للتأهل الي نهائيات كأس العالم المقبلة 2026، خلال مواجهة الخاسر من مباراة أنجولا وتنزانيا.

ويضم المنتخب الوطني 15 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط:محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن.

الهجوم: حسني مبارك،

عبد الله مصطفي، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف

أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.