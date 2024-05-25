تدريب مصرى بريطانى مشترك فى مجال الشرطة العسكرية والأمن الجنائى

فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر الشرطة العسكرية المصرية والبريطانية عددا من الأنشطة التدريبية المشتركة فى مجالات الشرطة العسكرية والأمن الجنائى، التى استمرت لعدة أيام بإدارة الشرطة العسكرية بجمهورية مصر العربية.

تضمنت مراحل التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والأنشطة العملية لنقل وتبادل الخبرات التخصصية، والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة طبقًا لطبيعة المهام المكلفين بها، عكس التدريب مستوى الجاهزية والإحترافية التى وصلت إليها العناصر المشاركة فى تنفيذ الأنشطة التدريبية.

حضر ختام فعاليات التدريب اللواء أ.ح محمد محمود رجب مدير إدارة الشرطة العسكرية والسفير البريطانى وملحق الدفاع البريطانى بجمهورية مصر العربية وعدد من قادة القوات المسلحة.