البنك الدولى يعقد قمة بعنوان "الشباب يقود التحول الرقمى" 30 مايو

تعقد مجموعة البنك الدولي يومي 30 و31 مايو 204 قمة مجموعة البنك الدولي للشباب بعنوان "تعزيز التقدم: الشباب يقود التحول الرقمي"، لاستكشاف قوة التكنولوجيا في دفع عجلة الرخاء وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أن هذه الفعالية الرئيسية للشباب سيجتمع فيها صانعو التغيير الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة الأفكار والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية، وهذه القمة ليست مجرد فعالية عادية، لكنها عنصر تحفيز من أجل التغيير، وتعمل على توحيد صفوف الشباب تحت راية واحدة للاستفادة من التكنولوجيا، لا سيما التكنولوجيا الرقمية والمستدامة والذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك الدولي إلى أن هذه القمة دعوة للعمل من أجل سد الفجوة الرقمية، ومنبر يُسمع فيه أصوات المهمشين، ومنارة لمن على استعداد لقيادة التحول الرقمي.

المشاركون فى القمة

يشارك عدد كبير في قمة مجموعة البنك الدولي للشباب، أبرزهم كورتيني موكوي، مؤسس مؤسسة القانون والعدالة، وكريستينا مارتينيز بينتو، مؤسس مختبر سياسات التكنولوجيا من أجل الصالح العام (PIT Policy Lab)، ومومبي نجوغونا، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التعلم (Power Learn Project)، وناميتا داتا مديرة تحالف حلول تشغيل الشباب التابع للبنك الدولي، وندرو ميرلوزي، مستشار التكنولوجيا الناشئة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكريستين جينواي تشيانغ، مديرة قطاع الممارسات العالمية للتنمية الرقمية بالبنك الدولي، وجوستينا نيكسون، نائبة الرئيس ورئيسة مسئولي الأثر في شركة آي بي إم، ولويزا فرانكو ماتشادو، مستشارة في مجال اقتصاد البيانات والسياسات بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنديكت أوانغا، متسابق تأهل للتصفيات النهائية في مسابقة رواد الأعمال والشركات الناشئة وأنشطة الأعمال، وأوانغا Owanga، وغوادالونا تشاير، متسابق تأهل للتصفيات النهائية في مسابقة رواد الأعمال والشركات الناشئة وأنشطة الأعمال، ولاكسيد روبوتيكس LUXEED Robotics، وسلمى ندي، متسابقة تأهلت للتصفيات النهائية في مسابقة رواد الأعمال والشركات الناشئة وأنشطة الأعمال، وداتا غيرل تكنولوجي Data .Girl Technologies