السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل أمريكيين اثنين جراء هجوم مسلحين في هايتي

هايتي
هايتي

قتل اثنان من المواطنين الأمريكيين جراء هجوم لعصابة مسلحة في هايتي.

وكشفت قناة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن أهالي الضحيتين، يوم الجمعة، أن الأمريكيين اللذين قتلا هما الزوجان ديفيد وناتالي لويد، اللذان كانا يعملان في هايتي ضمن مجموعة تبشيرية أمريكية من ولاية أوكلاهوما.
 


وتعرض مقر المجموعة لهجوم أفراد العصابات المسلحة الخميس، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

ولم يتم الكشف عن هوية الضحية الثالثة على الفور.

ويشار كذلك إلى أن ناتالي لويد ابنة العضو في مجلس النواب المحلي لولاية ميسوري الأمريكية، بين بيكر.

يذكر أن هايتي تشهد موجة من الاضطرابات وأعمال العنف منذ أشهر طويلة، حيث تسيطر العصابات المسلحة على نحو 90% من العاصمة بورت أو برانس وبعض المناطق من البلاد.

وبالإضافة إلى الأزمة الأمنية والإنسانية تشهد البلاد فراغا في السلطة بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021 واستقالة رئيس الوزراء أريئيل هنري تحت ضغط العصابات المسلحة في مارس الماضي.

ويتوقع إرسال قوات حفظ السلام من كينيا إلى البلاد، لكن موعد إرسال القوات الذي كان من المقرر أصلا أن يتزامن مع زيارة الرئيس الكيني ويليام روتو لواشنطن هذا الأسبوع، تم تأجيله لأجل غير مسمى.

وأكدت السلطات الأمريكية أكثر من مرة أن واشنطن لا تعتزم إرسال قوات أمريكية إلى هايتي على خلفية الاضطرابات، مع أنه تم إرسال قوات خاصة لتعزيز حماية السفارة الأمريكية في البلاد.

 

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