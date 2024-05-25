فى أحدث استطلاع.. 67 % من الإسرائيليين غير راضين عن نتنياهو

كشف استطلاع للرأي أجراه مؤخرا "استوديو الجمعة" عن استياء كبير لدى الجمهور الإسرائيلي إزاء جهود الحكومة لتأمين إطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.

ووفقا لما نشرته قناة 12 العبرية، يظهر الاستطلاع أن 67% من المشاركين يعتقدون أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لتحرير الرهائن، مع تعريف 55% من هؤلاء المستطلعين بأنهم يمينيون و45% مؤيدون لكتلة نتنياهو.

ويبرز الاستطلاع أن 64% من المستطلعين يعتبرون عودة المختطفين أولوية قصوى لإسرائيل في هذه المرحلة من الصراع الدائر.

ومن الجدير بالذكر أن 46% من هؤلاء المستطلعين هم من مؤيدي كتلة نتنياهو، في حين يرى 30% فقط أن هزيمة حماس هي الأولوية القصوى.

يأتي هذا الشعور في أعقاب عمليتين للجيش الإسرائيلي أعادتا جثث المختطفين. ومع ذلك، لا يزال الجمهور يركز على عودة أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة.

ويشير الاستطلاع إلى أن 67% من المشاركين اختاروا مشاهدة الفيديو المؤلم لعملية الاختطاف، رغم أن 86% أفادوا بأنه لم يغير رأيهم حول الهدف الأساسي للحرب.

وعندما سئلوا من المسؤول عن الفشل في تأمين إطلاق سراح المختطفين، أشار 44% إلى حماس، و71% منهم من ناخبي كتلة نتنياهو.

في المقابل، يعتقد 51% أن إسرائيل أو كل من إسرائيل وحماس يتقاسمان المسؤولية بالتساوي، و26% منهم من مؤيدي كتلة نتنياهو.

ويخضع وزير الدفاع بيني جانتس لتدقيق خاص، وأصدر جانتس إنذارًا نهائيًا لرئيس الوزراء نتنياهو، يطالبه بخطة عمل جديدة بحلول 8 يونيو وإلا فإنه سيستقيل.

ووجد الاستطلاع أن 48% من المشاركين يعتقدون أن جانتس يجب أن يستقيل على الفور، وأن 56% منهم من مؤيدي معسكر الدولة، و30% فقط يعتقدون أنه يجب أن يبقى في الحكومة، 40% منهم من ناخبي كتلة نتنياهو.