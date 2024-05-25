خالد داوود: مصر تحاول جاهدة التخفيف من حدة الأزمة في قطاع غزة

قال خالد داوود، كاتب صحفي، إن الاتفاق الذي تم بعد مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي جو بايدن والذي تضمن تمرير المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم دليل على الجهود المصرية لنصرة الشعب الفلسطيني.

تحذيرات مصر لإسرائيل



وأكد خالد داوود، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السيسي أكد اليوم خلال هذه المكالمة الهاتفية بأنه يرفض سياسة الأمر الواقع وعدم الاكتراث بالتحذيرات المتكررة بشأن اجتياح رفح من قبل إسرائيل.

وأضاف في حديثه، أن مصر تحاول جاهدة التخفيف من حدة الازمة في قطاع غزة، مع السعي للتوصل لاتفاق دائم في قطاع غزة لوقف إطلاق النار.

الجهود المصرية لنصرة غزة

والجدير ذكره، أن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بدعوة من فخامة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للمشاركة في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس الفرنسي.

وأوضح السفير أبوزيد أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلًا عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين.