خالد أبوبكر: الدولة المصرية ترفض فرض سياسة الأمر الواقع

علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على موقف مصر المشرف تجاه معبر رفح، مؤكدًا: “الدولة المصرية ترفض فرض سياسة الأمر الواقع”.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك أزمة إنسانية وكارثية طاحنة في قطاع غزة، ومصر بحسب مصادرها، أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك، وتعمل بكل السبل لتخفيف الأزمة الإنسانية بقطاع غزة.

وواصل: “محدش يزايد علينا.. ومصر تقدم أداء منضبط وسريع وحكيم وبه قوة ولن يضطرنا أحد لأخذ موقف على حساب مبادئنا”.

بايدن يُشيد بجهود الوساطة المصرية للتهدئة في غزة

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار، واتفاق لـ الهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.