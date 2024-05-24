الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئاسة الفلسطينية: الاتفاق مع مصر على إدخال المساعدات لغزة عبر معبر كرم أبوسالم

المساعدات الإغاثية
المساعدات الإغاثية

قالت الرئاسة الفلسطينية إنه على ضوء الاتصالات الرسمية التي جرت مع مصر، فقد تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز.

جاء ذلك في ظل الجهود المصرية التي تقوم بها لإدخال المساعدات، حيث أجرى الرئيس السيسي، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولا فيها عددا من الموضوعات المهمة.

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