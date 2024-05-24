بمادة علم النفس.. "مصر تستطيع" يواصل تقديم المراجعات النهائية للثانوية

يتنافس طلاب الثانوية العامة، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، في مادة علم النفس والاجتماع، بمباراة بين فريقين من إدارة بنها التعليمية.

وتشتد المنافسة بين فريقي إدارة بنها التعليمية، حيث فريق ابن سينا وتمثلانه "رقية ومنة"، وفريق فرويد تمثلانه "نور وحبيبة".

وقال الإعلامي أحمد فايق، إن الأساس في الثانوية العامة، هو الاجتهاد، مردفًا: "إحنا نتعب واللي عند ربنا ما بيروحش أبدًا، وأؤكد على المبدأ اللي اتربينا عليه، وعشنا طول عمرنا عليه، وهو كل أب وأم ابنهم أو بنتهم المشروع القومي له، ودائمًا بنستثمر في أولادنا، ولازم نعلمهم صح، وهم قادرين أن يعبروا بكل شيء في الحياة".

وتابع: "أولادنا هم اللي بيشرفونا ويرفعوا رقبتنا لحد السما، لأنهم بيتعبوا، وعندهم تحديات كتير، لأن تحديات جيلنا أقل بكتير من تحديات هذا الجيل اللي نجده يواجه تدفق المعلومات، وتحديات كتيرة، ونقدر التحديات والتعب والشقى اللي بيتعبوه الأبهات والأمهات ونؤكد على احترام المعلم وهو أساس العملية التعليمية".