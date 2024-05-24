الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحرية المصرى: إسرائيل ملتزمة بتنفيذ قرارات "العدل الدولية" ووقف الهجوم على رفح

النائب أحمد مهنى
النائب أحمد مهنى

ثمّن حزب الحرية المصري، قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، والذي يُلزم إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن قرار محكمة العدل الدولية جاء لدعم الشعب الفلسطيني المقهور، وعلى المجتمع الدولي وجميع دول العالم الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يجب أيضًا أن تعاقب عليها.

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محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح الحدودى أمام المساعدات الإنسانية

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بعد قليل.. محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

وتابع عضو مجلس النواب، أنه على إسرائيل الامتثال الفوري لقرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، خاصة أن الأوضاع تزداد سوءًا والشعب الفلسطيني محاصر بالحرب والجوع والمرض ويحتاج إلى دخول المساعدات في أقرب وقت ممكن حتى ومن بعد ذلك يتسنى لنا الحوار عن الوضع في غزة، خاصة أن الأزمة لن تنتهي إلا بحل الدولتين والرجوع إلى حدود 67.

وأوضح مهنى، أن قرار المحكمة بالحفاظ على الأدلة وإلزام  إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة، يؤكد أن الوضع غير آدمي ولا يستطيع أحد الوصول والعيش في أجواء الحرب، فالقتل والإبادة تطول الجميع دون تفرقة.

الحرية المصري محكمة العدل الدولية قطاع غزة رفح المساعدات الإنسانية

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