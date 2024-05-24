الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبو هشيمة يعلن مد فترة استقبال الأفكار في مسابقة START UP POWER لنهاية يونيو المقبل (فيديو)

جريدة الدستور

أعلن النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، مؤسس أبو هشيمة الخير مد فترة  استقبال الأفكار في مسابقة ستارت اب باور للمشروعات الناشئة، حتى 30 يونيو المقبل.

جاء ذلك عبر فيديو نشره أبو هشيمة على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه وصول الآلاف من الأفكار للمسابقة منذ فتح باب استقبال الأفكار في شهر فبراير الماضي، والتي غطت محافظات الجمهورية، إلا أن الشباب أرسلوا الكثير من الرسائل التي تطالب بتأجيل غلق الباب، ليتسنى لهم تجهيز أفكارهم والتقديم في المسابقة، وبناء عليه تم اتخاذ قرار بتأجيل غلق الباب استقبال الأفكار ليوم ٣٠ يونيو المقبل.

وكان قد أعلن أبو هشيمة في وقت سابق عن عدد من المفاجآت التي سيشهدها الموسم الثالث من مسابقة ستارت اب باور للمشروعات الناشئة، والتي يأتي على رأسها تخصيص جوائز مالية اضافية للأفكار المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتصل جوائز مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة ستارت اب باور في هذا الموسم إلى أكثر من 12 مليون جنيه وهي منح لا ترد، هذا بالإضافة إلى أن كل المتسابقين يحصلون على برامج تدريبية في المشروعات الناشئة معدة على أعلى مستوى.

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