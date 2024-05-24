"العو واكل الجو" فى سوق الجمعة.. طقم العيد براندات عالمية بأرخص الأسعار (بث مباشر)

اكتسح عم صلاح ملك الموضة الشهير بـ"العو"، مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الفترة القليلة الماضية، حتى أصبح أشهر بائع موجود في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة، والذي يبيع كل أنواع الملابس من مختلف الماركات العالمية بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لذلك قدم العديد من الملابس ذات العلامات التجارية العالمية بأرخص الأسعار.

التقى "الدستور" في بث مباشر مع عم صلاح ملك الموضة الشهير بـ"العو" أثناء بيعه الملابس، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي: