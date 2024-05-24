أيمن الرقب لـ "الشاهد": مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة مع أمريكا للضغط على إسرائيل

أشاد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بالجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، قائلًا: "لأول مرة تستخدم مصر الدبلوماسية الخشنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت لهم، لن نسمح لرعاياكم مغادرة غزة حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وهو رد فعل يجب أن يُلقى بالاحترام والتحية".

وأضاف أيمن الرقب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه لم يخرج الرهائن إلا بعد أن دخلت المساعدات، بالإضافة إلى إخراج المرأة للعلاج في مصر وهم أكثر من 20 ألف جريح وصل إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج لافتًا إلى أن هذا الأمر يقاس به مدى مقدرة مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأوضح أنه حتى اللحظة الأخيرة، مصر ظلت مستمرة في دعمها للقضية الفلسطينية حيث أصدرت ثلاث بيانات تتحدث فيها عن معوقات الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.