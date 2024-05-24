قطع المياه عن 8 مناطق بفيصل بسبب كسر "محبس" فى كعابيش

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدة مناطق في فيصل؛ بسبب حدوث كسر مفاجيء بمحبس مياه قطر 600 مم على خط المياه قطر 1000 مم بمنطقة كعابيش.

الأماكن المتضررة من قطع المياه بفيصل

وأوضحت الشركة، أن أعمال الإصلاح تستلزم قطع المياه عن 8 مناطق" المساحة، العشرين، كفر طهرمس، حسن محمد، التعاون، المطبعة، الطوابق، المريوطية".

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى أنه تم الدفع بسيارات شفط مياه، وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.