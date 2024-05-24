الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتقال 16 طالبا خلال اعتصام مؤيد لفلسطين بجامعة أكسفورد

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

ألقت الشرطة البريطانية، الخميس، القبض على 16 طالبا خلال اعتصامهم السلمي داخل مكتب نائب مستشار جامعة أكسفورد.

وصباح الخميس، دخلت مجموعة من الطلاب أعضاء "منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين"، في اعتصام احتجاجي داخل مكتب نائب المستشار، لمطالبة إدارة الجامعة بالموافقة على التفاوض لإنهاء تمكينها للإبادة الجماعية الإسرائيلية والاحتلال والاستعمار المستمر لفلسطين"، لكن المجموعة قالت إنه بدلا من الدخول في حوار معهم، استدعت إدارة الجامعة الشرطة.

وقالت "منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين"، في بيان: "تم اعتقال 16 طالبًا متظاهرًا، لكن معظمهم ما زالوا داخل المبنى، ومُنعوا من الوصول إلى الحمامات".

وفي غضون ذلك، احتشد أكثر من 100 من أفراد المجتمع لإغلاق المخرج، ومنع الشرطة من المغادرة مع الطلاب المعتقلين، حسب المصدر نفسه.

ولم يصدر تعليق فوري من إدارة الجامعة بشأن أحداث الخميس.

جامعة أكسفورد اعتصامات تأييد فلسطين احتجاجات

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