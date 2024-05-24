الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة رئيس التشيك أثناء قيادته دراجة نارية

الرئيس بيتر بافيل
الرئيس بيتر بافيل

أعلن مكتب الرئاسة فى التشيك في بيان أمس الخميس، إصابة الرئيس بيتر بافيل في أثناء قيادته دراجة نارية بإصابات ليست خطيرة.

وقال المكتب إن إصابة بافيل ستتطلب خضوعه للمتابعة لفترة قصيرة في المستشفى العسكري المركزي في براج.

وردًا على سؤال لوكالة الانباء التشيكية "سي تي كيه"، أكدت المتحدثة باسم المستشفي العسكري المركزي جيتكا زينكي، أن المستشفى استقبل الرئيس وعالجه، ولكنه لا يزال هناك تحت المراقبة.

ولم تحدد المتحدثة بعد مدة بقائه للعلاج في المستشفى، ولا تحقق الشرطة في الحادث لأنه وقع في ساحة رياضية مغلقة.

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