الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس وزراء المجر: الغرب متورط فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

رئيس الوزراء المجرى
رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان

قال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان " إن الغرب متورط بشكل كبير فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما يجعلها حربا بالوكالة، وهناك حاجة إلى مفاوضات موازية: واحدة بين أوكرانيا وروسيا، وأخرى بين روسيا والولايات المتحدة، وهذه المفاوضات يمكن أن تعيد تعريف الأمن الأوروبى لعقود قادمة".

 

وفى معرض تناوله للجانب العملي لمحادثات سلام بين موسكو وكييف، أقر رئيس الوزراء المجرى، فى مقابلة تلفزيونية أوردتها صحيفة "إباوت هنجاري" المجرية، بالتحديات التي تواجهها، وأنه من غير المرجح أن يجلس بوتين وزيلينسكى معا، لكن المفاوضات خلف الكواليس بين روسيا والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية.

 

وأشار إلى أن نتيجة هذه المحادثات ستعتمد بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتى يمكن أن تشهد توجهات مختلفة فى حال فوز بايدن أو ترامب.

الأكثر قراءة

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

نتائج التحقيقات الأولية فى تحطم طائرة رئيس إيران: هل توجد آثار لرصاص على الهيكل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)