رئيس وزراء المجر: الغرب متورط فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان " إن الغرب متورط بشكل كبير فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما يجعلها حربا بالوكالة، وهناك حاجة إلى مفاوضات موازية: واحدة بين أوكرانيا وروسيا، وأخرى بين روسيا والولايات المتحدة، وهذه المفاوضات يمكن أن تعيد تعريف الأمن الأوروبى لعقود قادمة".

وفى معرض تناوله للجانب العملي لمحادثات سلام بين موسكو وكييف، أقر رئيس الوزراء المجرى، فى مقابلة تلفزيونية أوردتها صحيفة "إباوت هنجاري" المجرية، بالتحديات التي تواجهها، وأنه من غير المرجح أن يجلس بوتين وزيلينسكى معا، لكن المفاوضات خلف الكواليس بين روسيا والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية.

وأشار إلى أن نتيجة هذه المحادثات ستعتمد بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتى يمكن أن تشهد توجهات مختلفة فى حال فوز بايدن أو ترامب.