الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال عبدالجواد: إسرائيل في مأزق كبير وأصبحت منبوذة أمام القضاء الدولى

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الدكتور جمال عبدالجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إسرائيل في مأزق كبير وتحولت إلى دولة منبوذة من وجهة نظر القانون الدولي، لاسيما أن كل يوم يصدر دليل وبرهان جديد على أنها تفقد سمعتها في المجتمع الدولي، وينظر لها أغلب العالم على أنها دولة تنتهك القانون.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن صعوبة الموقف بشأن قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل، أن القرار جديد على مسامعنا، لأن المحكمة ليس لها سوابق في إصدار قرارات بوقف الحرب، ومثل هذه القرارات تتعلق باختصاصات مجلس الأمن.

وعن سؤال هل تصدر المحكمة قرار بوقف الحرب في رفح وقطاع غزة؟، قال: "هيكون أمر جديد ويصعب تصوره، لأن المحكمة ليس لها سوابق في هذا".

ولفت إلى أنه بالنظر للحكم السابق والذي أصدرته محكمة العدل الدولية أشار إلى أدلة لتصرفات من إسرائيل تفتح الباب أمام جرائم إبادة للجنس البشري، منوها أنه مهما تصرفت إسرائيل بعناد فهذا لن تستطيع أن تواصله طول الوقت لأن هذا الأمر مكلف جدا، لأنها تخسر من سمعتها، ولن تجد في المستقبل شركاء.

وأشار إلى أن الضغط على إسرائيل سيؤتي أثرا ما وسيدفعها لأن تتصرف بطريقة مختلفة، وتقييم الإسرائيليين لسياسة حكومتهم، متابعا: "هل هتقدر إسرائيل تعيش في المنقطة فقط بقوة السلاح؟".

وأكد عبدالجواد، أن الرأى العام الإسرائيلي في مرحلة من الوقت كان مؤيد لحل الدولتين وكان ينتخب حكومات مستعجدة لبدء عملية سلام، ولكن حدث تغير كبير في الرأي العام الإسرائيلي والذي أصبح رافض لفكرة اقتسام الأرض، فهل يتم تغيير اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي مرة أخرى؟، هذا شيء وارد جدا.

جمال عبد الجواد إسرائيل كل الزوايا سارة حازم طه

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