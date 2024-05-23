استمرار أعمال تطوير محيط المتحف المصري الكبير وتحسين الصورة البصرية

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال تطوير محيط المتحف المصري الكبير وتحسين الصورة البصرية لكافة الطرق والمحاور المؤدية للمتحف وللأماكن المجاورة له، وذلك تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

أعمال تطوير محيط المتحف المصري الكبير

وتستمر أعمال تطوير محيط المتحف المصري الكبير والتي يتفقدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشكل مستمر، والتي تتم بإتباع أعلى المعايير الفنية والهندسية خلال تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.

وشملت أعمال التطوير لمحيط المتحف المصري الكبير، أعمال الرصف واللاندسكيب وتطوير الأرصفة وشبكات الإنارة، وغيرها من المرافق في مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى أعمال تطوير الظهير الخلفى للمتحف والذي يشمل ميدان الرماية وطريق الجيش وميدان المتحف 2 وطريق مساكن الضباط والتي تشمل أعمال التشجير ورفع كفاءة الأسوار وتحسين الرؤية البصرية للميادين والأرصفة والمباني وتركيب شبكات الإنارة.

كما يحرص القائمين على أعمال التطوير على الحفاظ على حركة السيولة المرورية، ومنع إلقاء المخلفات وناتج الأعمال على جانبي الطريق، مع مراعاة سرعة تنفيذ أعمال الدهان ورفع كفاءة الأسوار مع الالتزام بالتصميمات المحددة من قبل المكتب الاستشاري لتوحيد المظهر وإبراز العناصر الجمالية للطريق.

المتحف المصري الكبير

يذكر أن مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري بقطاع شرق النيل، تتم طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها ووفقًا للشركات العاملة والمقاولين المختصين بها للعمل على توحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل مميز ومدروس وموحد، يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة المار بها، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وذلك في المسافة ما بين اول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومتر من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي.