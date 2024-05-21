الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء رشوان: القاهرة تدرك أن إسرائيل فى موجة عدوانية هى الأعلى منذ نشأتها

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المصدر رفيع المستوى يعيد التكرار وبوضوح ما دأبت عليه مصر منذ بداية  الحرب العدوانية على قطاع غزة، وهو الربط بين أمرين؛ الأمن القومي المصري والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والأمران منصوص عليهما في هذا التصريح.

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج «حديث الأخبار»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنَّ هذا الكلام طرح في بداية الأزمة على لسان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في الأكاديمية العسكرية وربط بين الأمرين، وقال إن أمن مصر القومي لا يمس، وموضوع التهجير يمس الأمن القومي وهذا خط أحمر، وأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية وهذا خط أحمر آخر.

وأشار إلى أن حديث اليوم الذي يُعاد ويُقال ويتكرر، يأتي في إطار أن كل السيناريوهات لدى مصر موجودة، فالقاهرة مدركة جيدًا منذ أول دقيقة أن إسرائيل في موجة عدوانية هي الأعلى منذ نشأتها؛ فتل أبيب اعتادت على العدوان، وهذا أمر مؤكد، لكن موجة عدوانية طويلة الأمد وعميقة الاتجاه تعد هذه المرة الأولى.

ضياء رشوان القضية الفلسطينية الحرب على غزة الشعب الفلسطيني

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