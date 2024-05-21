التخطيط: 4.4% معدل النمو الاقتصادى لمصر خلال عام الخطة وفقصا لتقديرات صندوق النقد الدولى

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 24/2025 وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%)، كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.

خطة التنمية الاقتصادية

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.

مؤشرات الاقتصاد العالمي

واستعرضت السعيد، مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة مثل الحرب في غزة، والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط مما انعكس على مؤشرات النمو، لافتة إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميا.

معدل النمو الاقتصادي

وحول تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضحت أن صندوق النقد الدولي يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024 /2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9% وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%)، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.

وحول تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري 21 /2022-24 /2025، أوضحت السعيد أنه من المستهدف في 2024 /2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2% ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في العام الحالي 23 /2024 متأثرًا بالأحداث في الجيوسياسية.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية بخطة 24 /2025 بالأسعار الثابتة، أوضحت السعيد أن معدلات القطاعات تحقق معدلات نمو موجبة، حيث من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، و9.4% لقناة السويس، و9.3% لقطاع السياحة، و5.7% للخدمات الاجتماعية، و4.9% للتشييد والبناء.

وأوضحت السعيد أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوقع أن يصل إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي ليصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام القادم.

وأوضحت د.هالة السعيد أن حجم السكان الحالي بلغ 106 ملايين مواطن ومتوقع العام القادم أن يبلغ 108.3 مليون مواطن لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن.