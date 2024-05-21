الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى: مصر تتصدى لادعاءات إسرائيل وتؤكد جاهزيتها لحماية أمنها القومى (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر تقف بقوة في وجه الادعاءات الإسرائيلية المستمرة، وأضافت: "إسرائيل تحاول إلقاء اللوم على مصر دون أساس".

وأوضحت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن مصدرًا موثوقًا نفى صحة الادعاءات الإسرائيلية، مؤكدًا ثبات وصلابة الموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي منذ بدايته، مع التأكيد على أن الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني يأتيان في صدارة الأولويات.

وشددت "الخلالي" على أن السلوك الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن مصر تمر بمرحلة حرجة، ولكنها تحظى بثقة المجتمع الدولي في تحركاتها.

وأكدت أن الدولة المصرية مستعدة تمامًا للدفاع عن أمنها القومي، وأنها مجهزة على جميع الأصعدة لفرض رؤيتها السياسية، مع الإشارة إلى أن جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف.

الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء إسرائيل مصر الإدعاءات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني

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