الفائز بجائزة "المبدع الصغير": "حلم حياتي اتحقق.. وأشكر أبي وأمي على دعمهم"

حصل إياد أحمد، طالب بالصف السادس الابتدائي على المركز الأول في مسابقة "الطفل المبدع" فرع التطبيقات الإلكترونية والبرمجة، التي شهدت منافسة كبيرة بين العديد من المبتكرين الشباب المصريين من كافة أنحاء الجمهورية للفوز بالجائزة في دورتها الرابعة 2024 من البرنامج التعليمي الرائد.

حلم حياتي اتحقق

وعبّر إياد عن سعادته البالغة بفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في جائزة المبدع الصغير أو المبتكر فرع التطبيقات، مؤكدًا أنَّه كان بمثابة حُلم يسعى إليه منذُ سنوات، مشيدًا بالمسابقة الكبرى والتي تُقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

وتحدّث إياد في تصريحات لـ"الدستور"، عن حبّه لمجال الذكاء الإصطناعي والتطبيقات الإلكترونية والبرمجة، مشيرًا إلى أنَّه يسعى لتطوير ذاته في هذه المجالات بحثًا عن مزيد من النجاحات.

وقال "إياد" إنَّ دعم مدرسته وأساتذته، كان سهمًا ناجحًا في استكمال مسيرته التعليمية المتفوقة، فضلًا عن دعم والديه الذي لم ينتهي، مؤكدًا أنَّ دعمهما كان الدافع الأكبر في سير كل شيء وتحقيق كل نجاح.

وتابع: "مهما اتكلمت عن بابا وماما، مش هقدر أوفي حقهم عليا ودعمهم ليا.. هما السبب في كل شيء وربنا ما يحرمني منهم".

والدة إياد: مسابقة مبتكرة

فيما قالت الدكتورة شروق النجار والدة "إياد" إنَّها سعيدة بفوز نجلها بالمسابقة التي تصفها بـ"المبتكرة"، موجهه الشكر للسيدة انتصار السيسي على دعم الأطفال الموهوبين من خلال هذه المسابقة الكُبرى.

وأكدت والدة "إياد" إن هذه المسابقة تدعم الشباب الموهوب وتظهر الموهبة الشابة وتساعدها على النمو والتطور، مُشيرة إلى أنَّها تدفع آلاف الطلاب وأولياء الأمور للتقديم للفوز بالجوائز المُختلفة وتحقيق أكبر استفادة لدعم الموهوبين.

والد إياد: دعم الأباء مهم للأبناء

كما عبّر الدكتور أحمد كمال والد "إياد" عن سعادته بفوز نجله، الذي حصل المركز الأول في المسابقة بعد أشهر من التدريب والتطوير والتعلم، مؤكدًا أنَّ نجله من الطلاب الموهوبين الذين يستحقون الفوز.

ونصح والد إياد أولياء الأمور بالاهتمام بأولادهم واكتشاف مواهبهم المُختلفة، والبحث عن ثقلها وتطويرها، مؤكدًا على أنَّ دعم الآباء له أهمية كبرى في تحقيق نجاحات أبنائهم.