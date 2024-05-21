هل هناك طرق صحيحة مُتبعة للتعرف على صفات كل برج؟.. خبيرة فلك تُجيب

قالن خبيرة الفلك سماح عز، إنه لا يوجد برج فلكي حامل للصفات السيئة فقط أو العكس، معبرة:" كل برج يحمل صفات سيئة وعكسها".

صفات الأبراج

وأكدت خبيرة الفلك سماح عز، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن برج الحوت يمثل المياه والمحيطات والمسطحات المائية والفضاء، ومرور كوكب زحل خلاله والذي يمثل المشاهير ورجال أعمال، جعلنا نرى كل المشكلات التي ظهرت في الفترة الماضية، على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت إلى، أن لابد من معرفة الفرق بين العناصر الكونية والأبراج وتجديد الطاقة من أجل التعرف على أبرز الصفات لكل برج وعلاقته بالخريطة الفلكية.

الخريطة الفلكية

وتابعت: كل إنسان خريطته الفلكية التي تحدد البرج الطالع والبرج الشمسي والبرج القمري، ومن خلالها يتم التنبؤ بالأحداث".