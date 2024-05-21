الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السفيرة عزيزة" يكشف تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة

جانب من مهرجان إيزيس
جانب من مهرجان إيزيس الدولي

استعرض برنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على فضائية "دي إم سي" من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، تقريرًا تليفزيونيًا مصورًا يوضح تفاصيل افتتاح وفعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بدار الأوبرا المصرية.

مهرجان إيزيس الدولي 


وقال الفنان محمد علي رزق، خلال حديثه لكاميرا "السفيرة عزيزة" سعادته البالغة بوجود فكرة مهرجان عن المرأة، لمساندتها على دوافع الحياة المختلفة، معبرًا: "أتمنى وصول المهرجان إلى دورته الـ100".

وأكدت عبير لطفي، رئيسة المهرجان: "هذا العام يختلف عن دورة المهرجان في عامه الماضي من حيث كثرة الورش واختلافها".

الاهتمام بالمرأة 

وفي السياق ذاته، قالت الفنانة عايدة فهمي: "فخورة بمهرجان  القائمات عليه سيدات، خاصة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والفنانة رشا عبدالمنعم مديرة المهرجان، وأنا مبسوطة أنّهن حاربن عشان الفكرة تطلع للنور".

السفيرة عزيزة دي ام سي مهرجان إيزيس الدولي مسرح المرأة الدولي برنامج السفيره عزيزه

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