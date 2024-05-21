الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "القاهرة الإخبارية": روسيا تحمل أمريكا مسئولية ما يحدث فى الشرق الأوسط

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن خطوة المحكمة الجنائية الدولية، يوم أمس، بطلب اعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه والرد الأمريكي عليها، أكدت وأسهمت في تثبيت الموقف الروسي لدى المجتمع الغربي والمجتمع الروسي الداخلي.

 

الغرب يكيل بمكيالين

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن موسكو والقيادة السياسية الروسية دائمًا ما تتحدث عن أن الغرب يكيل بمكيالين، موضحًا أن التعامل الغربي تجاه روسيا عكس التعامل الغربي وخصوصًا الأمريكي تجاه إسرائيل، متابعًا: "الرؤية الروسية لردود الأفعال الأمريكية على قرار المحكمة الدولية جاءت على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، حيث أكد أن بلاده تراقب الخطوات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وكيفية الرد الأمريكي".

 

إسرائيل ليست سوى أداة في يد الولايات المتحدة

وتابع: "المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اعتبرت أن الولايات المتحدة هي الجهة المسئولة عما يحدث في الشرق الأوسط، وأن إسرائيل ليست سوى أداة في يد الولايات المتحدة، أي أن الضغط الأمريكي حتى هذه الساعة لا تصدقه روسيا".

روسيا أمريكا القاهرة الإخبارية المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": نتنياهو سبب عدم الوصول إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين

لقطات من وصول جثامين الرئيس الإيرانى ومرافقيه إلى طهران (صور)

ولى العهد السعودى: أطمئن الجميع على صحة الملك سلمان

"أكشن إيد" تطالب قادة العالم للتدخل الفوري لوقف القصف الإسرائيلي في جباليا

لافروف عن حادث تحطم مروحية "رئيسي": العقوبات الأمريكية أضرت بسلامة الطيران الإيراني

نتنياهو يرفض طلب جالانت وجانتس لمناقشة صفقة المحتجزين بعد وصولها إلى طريق مسدود

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة لجيش الاحتلال وسط معسكر جباليا

مستشار الأمن القومى الأمريكى: لا خطة لدى إسرائيل لإنهاء حرب غزة

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

السجن 15 سنة لـ"الإسرائيلي" بتهمة قتل شخص بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى