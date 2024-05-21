مراسل "القاهرة الإخبارية": روسيا تحمل أمريكا مسئولية ما يحدث فى الشرق الأوسط

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن خطوة المحكمة الجنائية الدولية، يوم أمس، بطلب اعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه والرد الأمريكي عليها، أكدت وأسهمت في تثبيت الموقف الروسي لدى المجتمع الغربي والمجتمع الروسي الداخلي.

الغرب يكيل بمكيالين

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن موسكو والقيادة السياسية الروسية دائمًا ما تتحدث عن أن الغرب يكيل بمكيالين، موضحًا أن التعامل الغربي تجاه روسيا عكس التعامل الغربي وخصوصًا الأمريكي تجاه إسرائيل، متابعًا: "الرؤية الروسية لردود الأفعال الأمريكية على قرار المحكمة الدولية جاءت على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، حيث أكد أن بلاده تراقب الخطوات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وكيفية الرد الأمريكي".

إسرائيل ليست سوى أداة في يد الولايات المتحدة

وتابع: "المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اعتبرت أن الولايات المتحدة هي الجهة المسئولة عما يحدث في الشرق الأوسط، وأن إسرائيل ليست سوى أداة في يد الولايات المتحدة، أي أن الضغط الأمريكي حتى هذه الساعة لا تصدقه روسيا".