"القاهرة الإخبارية": نتنياهو سبب عدم الوصول إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماع حول صفقة وصلت لطريق مسدود حول إطلاق سراح المحتجزين، يؤكد أنه هو الحجر العثر أمام إتمام المفاوضات والوصول إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذا هو الاتهام الذي يلاحق نتنياهو.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الشارع الإسرائيلي له ثقل سياسي اليوم أكثر من كل الاتهامات الموجهة لنتنياهو من كابينيت الحرب وحكومة الطوارئ، خصوصًا أن هناك تغييرا في قاعدة الاحتجاجات، موضحة أن التظاهرات تُقام في أكثر من 50 موقعًا في وقت واحد وتطالب باتمام صفقة وإقالة نتنياهو.

وتابعت: "لم ترد إلى الآن أي تفاصيل عن رفض نتنياهو لصفقة تبادل الأسرى، لكنه يقول إن صفقة التبادل تحمل وجهة نظر حركة حماس وأنه لن يستطيع التنازل لحركة حماس لأنها تفضي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب والذي يراه ليس على الطاولة الآن".