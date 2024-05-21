الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التنمية المحلية: زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي بكورنيش كفر الزيات

صورة من الواقع
صورة من الواقع

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددًا من مشروعات الرصف والتطوير في مركز ومدينة كفر الزيات. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والقيادات التنفيذية.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية محور ترعة النعناعية الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي بطول 3.5 كم ومتوسط عرض 12 م بنسبة تنفيذ بلغت 40%. وأكد محافظ الغربية أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات هدفه تخفيف حركة سير سيارات النقل الثقيل على الطرق داخل المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير الوقت على مستخدميه.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية أعمال التطوير الجارية بكورنيش كفر الزيات بطول 800 م وعرض 12 م. وتتضمن أعمال التطوير تركيب بلدورات انترلوك وإنشاء مقاعد وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، وإنشاء سور وتدبيش جسر النيل بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض وزرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي ليصبح متنزهًا للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

وأشاد اللواء هشام آمنة،  بالجهود التي تبذلها محافظة الغربية في تنفيذ المشروعات والمحاور المرورية لفتح شرايين مرورية جديدة لتخفيف الاختناقات داخل المدن الكبرى بالمحافظة والتي ستحقق نقلة حضارية لأهالي عروس الدلتا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن مشروع تطوير كورنيش كفر الزيات والذي كان يعاني من الإهمال لسنوات طويلة كان حلم طال انتظاره الى ان قررت المحافظة تطويره، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل وتوفير متنفس حضاري ومقاصد ترفيهية جديدة للأهالي في الأعياد والمناسبات العامة، مؤكدًا أن كورنيش كفر الزيات، يعد واحدًا من أهم المناطق التي تعد متنفسًا حضاريًا حقيقيًا للمواطنين، ووجه المحافظ الشكر والتقدير للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لدعمه الكامل للمحافظة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في جميع القطاعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين.

محافظ الغربية ومدينة كفر الزيات وزير التنمية المحلية الجارية بكورنيش كفر الزيات بالطاقة الشمسية

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