الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع عمر زعفان ببسيون

أعمال رصف
أعمال رصف

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، أعمال إزالة ورفع طبقة الأسفلت القديمة والمتهالكة بشارع عمر زعفان ببسيون؛ تمهيدًا لأعمال الرصف بطول 450 م.

وشدد رحمي، خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقتٍ ممكن، لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

وتابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق محلة منوف بمركز طنطا حتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورًا بمركز إصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و200 متر وعرض من 18 إلى 20 مترًا، ويتم حاليًا تغطية ١٢٠٠ متر مواسير، كما تم الانتهاء من ٧٠ مترًا وتم توريد دبش لزوم تدبيش الترعة.

وتشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعًا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظًا على المجرى المائي، بالإضافة إلى إنارة الطريق، ويمثل ذلك حلًا جذريًا لتوسعة الطريق ومحورًا مروريًا يسهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة ومنطقة التليفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث.

كما تفقد المحافظ، في جولته الصباحية، المراكز التكنولوجية بزفتى والسنطة، لمتابعة إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمحافظ الغربية لهذا الملف المهم والحيوي.

وأكد المحافظ متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقي طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.

محافظ الغربية تمهيدا لأعمال الرصف وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ للحوادث المتكررة بالمنطقة مروري يساهم في تحسين حركة النقل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان

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