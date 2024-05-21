الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيريز عن اعتزال تونى كروس: ريال مدريد سيبقى بيته

توني كروس وبيريز
توني كروس وبيريز

أعرب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن امتنانه للألماني توني كروس، لاعب الفريق الملكي، بعد إعلان اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي.

وأعلن توني كروس ظهر اليوم، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد انتهاء بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة، يورو 2024.

وقال فلورنتينو بيريز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "توني كروس واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، وهذا النادي بيته وسيبقى كذلك".

وانضم توني كروس لصفوف ريال مدريد قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني في صيف 2014.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي اعتزال توني كروس كرة القدم عقب نهاية بطولة أوروبا المقبلة، ذاكرًا الإنجازات التي حققها اللاعب الألماني بقميص الفريق خلال مسيرته.

وقال ريال مدريد في بيانه: "توني كروس سيبقى في قلوب كل جماهير ريال مدريد للكرة الممتازة التي قدمها وكونه لاعب قدم كل شئ من أجل القميص ومثل قيم ريال مدريد".

وتمنى ريال مدريد وافر الحظ لتوني كروس وعائلته في المرحلة الجديدة من حياته.

وسبق أن عاد توني كروس من اعتزاله اللعب دوليًا من أجل المشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا المقبلة والتي تستضيفها بلاده بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وبدأ توني كروس مسيرته ضمن ناشئي نادي جرايفسفالدر إف سي، ثم انضم لشباب نادي هانزا روستوك في صيف 2002، وصعد لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2004 ثم انتقل لشباب بايرن ميونخ تحت 19 عامًا في صيف 2006، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2007.

وانضم لصفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة في يناير 2009، ثم عاد لبايرن ميونخ في صيف 2010، وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لنادي ريال مدريد.

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