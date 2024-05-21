تفاصيل الأزمة بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز بسبب رأفت الهجان

كشف الإعلامي عمرو الليثي، تفاصيل الأزمة بين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز بسبب مسلسل رأفت الهجان، قائلًا: "رأفت الهجان له كواليس كثيرة، بعضها معروف ونشرته صحفيًا، وبعضها غير معروف، وغير المعروف هو أن أول فنان كان معروض عليه شخصية رأفت الهجان كان الفنان محمود عبد العزيز، والأستاذ يحيى العلمي كان يحب عادل إمام جدًا، وعمل معه قبل ذلك دموع في عيون وقحة عندما قدم شخصية أحمد الهوان، الشهير بـ جمعة الشوان".

وأضاف عمرو الليثي خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس" عبر قناة الحياة، أن الأستاذ يحيى العلمي اقترح أن يقدم الفنان عادل إمام شخصية رأفت الهجان مكان الأستاذ محمود عبدالعزيز، الذي عرضوا عليه في نفس التوقيت مع فهمي عبدالحميد، فوازير رمضان، لكن محمود عبدالعزيز اعتذر عن الفوازير، وفي هذه اللحظة كان عادل إمام جاء ليشتغل رأفت الهجان، معقبا: "كنت مساعد المخرج، وفكرة قبول عادل إمام عمل مسلسل رأفت الهجان الذي كان سيقدمه محمود عبدالعزيز، زعل محمود عبدالعزيز، وقد جمعتني جلسات مع عادل إمام ومحمود عبدالعزيز منفصلة، وكل واحد كان عنده مبرراته، لكن محمود عبدالعزيز كان يرى أن عادل إمام من المفترض أنه كان يقول بأن محمود عبدالعزيز هو من سيقدم الدور".

وتابع: "حضرت أول بروفة ترابيزة مع الفنان عادل إمام في رأفت الهجان، وكانت أول حلقة في رأفت الهجان هو موته، وكان عادل إمام رائع في بروفة الترابيزة، وكل اللي قاعدين على الترابيزة سقفوا له، خرج عادل إمام من البروفة ودخل غرفة يحيى العلمي وقال له "مش هينفع نبدأ المسلسل بوفاة رأفت الهجان، إحنا كده بنحرق المسلسل، فيحيى العلمي قال ده قرار المؤلف صالح المرسي الذي تمسك تماما بفكرة أن المسلسل لازم يبدأ بوفاة رأفت الهجان، وعادل إمام كان متمسك بفكرة ألا يقال إن رأفت الهجان مات غير في آخر حلقة، لكن صالح المرسي أصر على موقفه وقال أنا مش هعدل حاجة والمسلسل هيبدأ بوفاة رأفت الهجان، وعادل إمام قال في البروفة التانية إنه لن يمثل إلا إذا تم تغيير بداية المسلسل، وبعدها نزل لحضور العرض الخاص لفيلم "النمر والأنثى" وركبت معه في سيارته وقلت له فيها إيه يا أستاذ عادل لما تبدأ المسلسل بالوفاة، حضرت كنت هايل في البروفة، قالي لا، واعتذر عن المسلسل، ورجع الدور مرة تانية للفنان محمود عبدالعزيز".