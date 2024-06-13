"الزراعة": ما حدث لأشجار "حديقة الحيوان" تهذيب وليس قطع

علق أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، على شائعة قطع الأشجار بحديقة الحيوان، مؤكدا أن قطع الأشجار عادة يتم من أسفل، لافتا إلى أن الصورة المتداولة تؤكد أن ماحدث هو تهذيب للأشجار وليس قطع من الجذور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، على قناة “on”، أن الونش تم جلبه خصيصا لتهذيب الأشجار، وهو يعمل على تهذيب 3500 شجرة على مدار 6 أشهر عمل متواصل.

وتابع: "كل شئ داخل حديقة الحيوان له طابع أثري ولذلك يتم الحفاظ عليه لما له من ذكريات محفورة داخل قلوب المصريين".

وواصل: "نحن لانقطع أشجار، ولكننا معننين بتقليم وتهذيب الأشجار، وخلال العقود المبرمة مع التحالف الوطني تم الاتفاق على هذه البنود، والتحالف الوطني يعمل باحترافية عالية جدا، علاوة على أن هناك مركز أبحاث تابعة للتحالف يعمل على استنساخ الأزهار النادرة للحفاظ عليها من الانقراض".

وطمأن أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، المواطنين، قائلا: “وزارة الزراعة هي الأكثر حرصا على الحفاظ على البيئة وتجميل وتقليم أشجارها، ونحن مشاركين مع وزارة الإنتاج الحربي والبيئة والتنمية المحلية في مبادرة 100 مليون شجرة، لافتا إلى أن حذف الصورة من قبل الشخص الذي نشرها، كما أنه قدم اعتذارا على مابدر منه.

