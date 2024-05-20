عزت إبراهيم ينتقد زيارة "سوليفان" للشرق الأوسط ويصف التدخلات الأمريكية باللامجدية (فيديو)

شنّ الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي والعضو في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، هجومًا لاذعًا على زيارة جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، للمنطقة، واصفًا إياها بأنها "محاولة بائسة وغير مجدية".

وصرّح إبراهيم، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، بأن سوليفان قد أعطى الأولوية للاستماع إلى الإسرائيليين، الذين عرضوا عليه خططًا للتمدد في رفح الفلسطينية وتمديد العمليات في غزة لمدة تزيد عgd ستة أشهر، بالإضافة إلى التخطيط لعمليات مباشرة في أكتوبر القادم وتنفيذ عمليات قتالية داخل القطاع.

وأضاف أن السياسة الأمريكية في المنطقة أصبحت "عبثية"، مؤكدًا عدم ظهور نتائج ملموسة من التدخلات الأمريكية، وأن هذه التدخلات تخدم مصالح نتنياهو، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لإعادة تركيز الجهود على غزة نظرًا للخطورة البالغة للأوضاع هناك.

وتابع إبراهيم، مؤكدًا وجود توافق في المواقف بين القادة الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن الاختلافات الموجودة ليست سوى تنويعات على نفس النغمة الأساسية.