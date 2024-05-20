الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عزت إبراهيم ينتقد زيارة "سوليفان" للشرق الأوسط ويصف التدخلات الأمريكية باللامجدية (فيديو)

جيك سوليفان
جيك سوليفان

شنّ الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي والعضو في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، هجومًا لاذعًا على زيارة جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، للمنطقة، واصفًا إياها بأنها "محاولة بائسة وغير مجدية".

وصرّح إبراهيم، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز بأن سوليفان قد أعطى الأولوية للاستماع إلى الإسرائيليين، الذين عرضوا عليه خططًا للتمدد في رفح الفلسطينية وتمديد العمليات في غزة لمدة تزيد عgd ستة أشهر، بالإضافة إلى التخطيط لعمليات مباشرة في أكتوبر القادم وتنفيذ عمليات قتالية داخل القطاع.

وأضاف أن السياسة الأمريكية في المنطقة أصبحت "عبثية"، مؤكدًا عدم ظهور نتائج ملموسة من التدخلات الأمريكية، وأن هذه التدخلات تخدم مصالح نتنياهو، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لإعادة تركيز الجهود على غزة نظرًا للخطورة البالغة للأوضاع هناك.

وتابع إبراهيم، مؤكدًا وجود توافق في المواقف بين القادة الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن الاختلافات الموجودة ليست سوى تنويعات على نفس النغمة الأساسية.

عزت إبراهيم جريدة الأهرام ويكلي المركز المصرى للفكر زيارة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أحمد الطاهري كلام فى السياسة سوليفان رفح رفح الفلسطينية غزة

الأكثر قراءة

عطل مفاجئ يضرب تطبيقات فيسبوك وماسنجر

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)

صحيفة عبرية: غطرسة نتنياهو تضع العلاقات بين مصر وإسرائيل على حافة الهاوية