الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

السفير عاطف سالم يؤكد استمرارية الخلافات الإسرائيلية - الإيرانية بعد وفاة رئيسي (فيديو)

السفير عاطف سالم
السفير عاطف سالم

أكد السفير عاطف سالم، السفير المصري السابق لدى إسرائيل والعضو بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن العلاقات بين إسرائيل وإيران لن تشهد تغييرًا عقب الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وصرح سالم، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز قائلًا: "إسرائيل تميل إلى الإنكار في مثل هذه الظروف، وتستمر في هذا الموقف في حالات الشك، ما لم تكن هناك سياسة مغايرة في مواقف حاسمة".

وأشار "سالم" إلى أن الأوساط الإعلامية الإسرائيلية أبدت سرورها إزاء الحادث، وذكر أن بعض معارضي نتنياهو تمنوا لو كان متواجدًا على متن الطائرة.

وأضاف أن هناك شعورًا عامًا بالارتياح في إسرائيل، مؤكدًا أنه لا يتوقع حدوث تغيرات في العلاقات الإسرائيلية-الإيرانية نتيجة لهذا الحادث، موضحًا أن النظامين الإسرائيلي والإيراني يقومان على أسس عقائدية متباينة، حيث يستند النظام الإيراني إلى فلسفة دينية إسلامية شيعية، في حين تقوم إسرائيل على فلسفة توراتية، مما يجعل احتمالية التقائهما مستبعدة.

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