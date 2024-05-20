تعليم الدقهلية: تسريب امتحان العلوم بعد نصف ساعة من بدء اللجنة

تداولت عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي ورقة أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد دقائق من بدء الامتحان.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إن ورقة الأسئلة تم تداولها بعد نصف ساعة من بدء اللجنة، ما يعتبر محاولة غش وليس تسريبًا للامتحان.

وأضاف "شعبان" أن الامتحان يعقد بنظام البوكلت، وهو ما ساعد على منع تسريبه قبل انعقاد اللجان الامتحانية، مؤكدًا أن هناك لجنة مراقبة إلكترونية ترصد كل ما يتعلق بالامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه يتم حاليًا تتبع الورقة المسربة، للتوصل لهوية الطالب، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي محاولة غش أو الإضرار باستقرار العملية الامتحانية.