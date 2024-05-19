قصواء الخلالي: نفى إسرائيل علاقتها بحادث رئيس إيران يثير العديد من التساؤلات

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، علي حادث طائرة الرئيس الإيراني.

وقالت خلال تقديم برنامج "المساء مع قصواء"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، إن كل الأنباء المتضاربة منذ الصباح الباكر وحتى الآن أو منذ الساعة الأولى لهذا الخبر وحتى الآن الحادث تفاصيله حتى الآن غير واضحة طبعا.

وأضافت أن العالم على صفيح ساخن وفي حالة تربص للمشهد الإيراني بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني، ونفي إسرائيل علاقتها بالحادث أمر يثير العديد من التساؤلات.

وأشارت إلى أن إيران كانت بتلعب الدور الأبرز والأهم يمكن في الصراع في الإقليم أو الصراع، موضحًا أن المشهد يتغير وفي تساؤلات كثيرة في هذا المشهد وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.