منطقة ذات التحذير البرتقالي.. تفاصيل جديدة حول مكان سقوط طائرة الرئيس الإيراني

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة خاصة بحادث وقوع طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرة إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث تعتبر من الأماكن صعب الوصول إليها ولا يمكن السفر إليها بالسيارة نظرًا للتضاريس الجبلية الوعرة والظروف الجوية القاسية، مما جعل عمليات الإنقاذ تواجه مصاعب كبيرة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، كانت الطائرة هليكوبتر تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وواجهت صعوبة في الهبوط بسبب الضباب الكثيف في المنطقة الجبلية التي تحيط بها.

منطقة خطر

وصنفت المنطقة التي وقع فيها الحادث بالمنطقة ذات التحذير البرتقالي بسبب الأحوال الجوية السيئة، مما تسبب في تعقيد جهود الإنقاذ، حيث عرقل الضباب والمطر الغزير تقدم فرق الإنقاذ وجعل من الصعب البحث والتقدم في المنطقة.

وفي موقع هبوط المروحية، توجد صخور ضخمة يبلغ ارتفاعها أكثر من 70 مترًا، مما حال دون وصول رجال الإنقاذ والبحث والتقدم، وتم تشكيل مجموعات وفرق شعبية في المنطقة للمساعدة في عمليات البحث.

وبالرغم من جهود فرق الإنقاذ والهلال الأحمر والسلطات المحلية، لاتزال الظروف الجوية السيئة تعيق التقدم نحو مكان الحادث، كما أن عدم وجود اتصال بالإنترنت في المنطقة يجعل التواصل وتنسيق الجهود أكثر صعوبة.

استمرار البحث

وسبق أن أعلن مسؤولون حكوميون أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل جهودها نحو مكان الحادث، رغم التحديات التي تواجهها من قبل الظروف الجوية الصعبة والتضاريس الوعرة في المنطقة.