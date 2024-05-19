"الريادة": مصر كان لها اليد العليا في دعم أهالي غزة وإدخال المساعدات

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، هناك 6 معابر للحدود الفلسطينية والدور المجاورة، منهم 5 تتحكم فيهم إسرائيل وواحد هو معبر رفح البري المصري، وبسبب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تحول معبر رفح للمعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية لأهالينا في غزة، قبل أحداث السابع من أكتوبر وبعدها.

وأضاف كمال حسنين، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن الاحتلال أغلق المعبر من الطرف الداخلي وتم ضرب الطريق المؤدي إليه، وقامت مصر بتعبيد هذا الطريق بعد ضربها، وأصبح المعبر شريان الحياة لأهالينا في غزة من خلال الدولة المصرية.

وأكد كمال حسنين أن أول دفعة مساعدات دخلت قطاع غزة كان في اليوم الثالث من 7 أكتوبر من خلال الضغط الذي مارسته الدولة المصرية مع المجتمع الدولي والدول الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن مصر كان لها اليد الطولى والعليا في دعم أشقائنا في غزة.