الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجمعة القادمة.. انطلاق الحدث الرياضي " Fly over Madinaty " للقفز بالمظلات

Fly over Madinaty
Fly over Madinaty

تشهد مدينتي يومي الجمعة والسبت ٢٤ و٢٥ مايو انطلاق " Fly over Madinaty " وهو حدث رياضي فريد من نوعه لمحبي المغامرة ورياضة القفز بالمظلات " Sky Diving ".

واعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي عن اتاحة المشاركة في الحدث عبر هذا الرابط.

وتعكس اقامة الحدث الامكانات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التي تتمتع بها مدينتي والتي تتيح ممارسة العديد من الانشطة الرياضية لتكون مدينتي مقصدا لاقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية.

يشار الى ان رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮًا فى ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ويحرص اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت على تنظيم العديد ﻣﻦ فعاليات الـ " Sky Diving " ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

مدينتي القفز بالمظلات

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. وتفجر مفاجأة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالرقم القومي

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

خبير سياسات دولية: مروحية الرئيس الإيرانى تم إسقاطها من الخارج وليس الداخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا