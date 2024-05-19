الجمعة القادمة.. انطلاق الحدث الرياضي " Fly over Madinaty " للقفز بالمظلات

تشهد مدينتي يومي الجمعة والسبت ٢٤ و٢٥ مايو انطلاق " Fly over Madinaty " وهو حدث رياضي فريد من نوعه لمحبي المغامرة ورياضة القفز بالمظلات " Sky Diving ".

واعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي عن اتاحة المشاركة في الحدث عبر هذا الرابط.

وتعكس اقامة الحدث الامكانات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التي تتمتع بها مدينتي والتي تتيح ممارسة العديد من الانشطة الرياضية لتكون مدينتي مقصدا لاقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية.

يشار الى ان رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮًا فى ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ويحرص اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت على تنظيم العديد ﻣﻦ فعاليات الـ " Sky Diving " ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.