الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشاري علاج الطبيعي يكشف أسباب "الانزلاق الغضروفي"

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشف الدكتور محمود الشامي استشاري العلاج الطبيعي، عن أسباب "الانزلاق الغضروفي" وطرق الوقاية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك حوالي سبع فقرات، الجزء الصدري اتنشر فقرة، الجزء القطني خمس فقرات، بجانب الجزء العجزي خمس فقرات.

وأضاف، أن هناك جزء متحرك هما أول أربع وعشرين فقرة، أول سبع متحركين المسؤولين عن الرقبة ودي الفقرات الأنوكية وهذا يعتبر إنزلاق.

وأشار إلى أن العنقية والقطنية أكتر فقرات متحركين فالجزء اللي ما بينهم الحركة بتبقى حركة أمامية بالنسبة للرقبة.

محمود الشامي

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