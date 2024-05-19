تأييد شعبى وسياسى.. "الإصلاح والنهضة": نؤمن بحكمة الرئيس السيسى

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن دور الأحزاب السياسية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه من أبرز المميزات للقادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤيته الاستراتيجية لثوابت الأمن المصري منذ البدايات منذ 2011 وحتى هذه اللحظة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن الرؤية الاستراتيجية لثوابت الأمن المصري ظهرت جليا منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على غزة، حيث كان هناك تفطن لوجود مخطط كبير لتهجير الفلسطينيين القسري على الأراضي المصرية.

وتابع أن القيادة السياسية نتيجة وعيها الكامل بالمخطط الاستراتيجي الإسرائيلي أصرت منذ اليوم الأول على فتح معبر رفح، لإمداد الفلسطينيين بما يحتاجونه وضغطت على إدخال المساعدات، إضافة إلى توضيح السردية المصرية لوقف المخطط من خلال 3 محاور (لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا لتهجير الفلسطينيين، لا للمساس بالأمن القومي لمصر).

مصر لن تسمح باندلاع حرب كبرى داخل حدود إقليمها

وأكد “عبدالعزيز”، أن مصر لن تسمح باندلاع حرب كبرى في إقليمها، أو تسمح بتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما فسرته تحركات الدولة المصرية إلى محكمة العدل الدولية كشريك مع جنوب إفريقيا واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة للشعب الفلسطيني، ونقض معاهدة السلام من خلال المساس بالأمن القومي المصري عن طريق الدخول إلى رفح الفلسطينية.



وأوضح الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن ما فعتله مصر تجاه القضية الفلسطينية يمثل دور الدول الراشدة الواعية التي تعي دورها وتبحث عن الاستقرار لتأمين المصالح المشتركة مع العالم.



أما عن دور "الأحزاب السياسية"، فقال: "شرف لكل مصري إثبات بُعد نظره والتفافه حول القيادة السياسية التي تتعامل مع تلك الأمور المعقدة، وكل مؤسسات الدولة والأجهزة السيادية إيد واحدة إيمانا بالدور الذي تقوم به مصر، والسردية المصرية التي تتكلم بها الدول الأوروبية والغربية حتى الولايات المتحدة الأمريكية ترعى السردية المصري رغم توليها رعاية المخطط الإسرائيلي أيضا ولكنها في موقف محرج أمام العالم".